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موعد انطلاق مباراة الأهلي المصري وبرشلونة التاريخية اليوم .. والقناة الناقلة

19 اغسطس 2026 . الساعة 13:36 بتوقيت القدس
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شعار النادي الأهلي ونادي برشلونة
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة تاريخية أمام نظيره برشلونة الإسباني، ضمن منافسات كأس خوان غامبر، على ملعب "كامب نو".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، وسط ترقب جماهيري كبير للمواجهة التي تجمع بطل أفريقيا بأحد أبرز الأندية الأوروبية.

وتُنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس، على أن يتولى أيمن الكاشف مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

وتحظى المواجهة باهتمام كبير، في ظل رغبة الأهلي في تقديم أداء قوي أمام برشلونة والاستفادة من الاحتكاك بأحد عمالقة الكرة العالمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#برشلونة #الأهلي #كامب نو

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