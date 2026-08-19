7 شهداء و23 مصابًا بغزة في آخر 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، وصول 7 شهداء و23 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأفادت بأن حصيلة الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت إلى 1,273 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,223 إصابة، إلى جانب 813 حالة انتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وبذلك ترتفع الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,407 شهداء و174,335 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين