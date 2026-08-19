"لجنة الأهالي" تحذر من تدهور أوضاع المعتقلين السياسيين في الجنيد

حذرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، اليوم الأربعاء، من تصاعد الإجراءات القمعية بحق المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد بمدينة نابلس، مشيرة إلى فرض العزل الانفرادي والنقل التعسفي بحق عدد منهم.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي، أن الإجراءات تستهدف المعتقلين السياسيين من جنين وطمون ونابلس، مشيرة إلى أن إدارة السجن فرضت العزل الانفرادي ونقلت عددًا منهم إلى الزنازين، في خطوة تهدف إلى التضييق عليهم ومضاعفة معاناتهم.

وأدانت اللجنة بشدة الإجراءات المتخذة بحق المعتقلين، معتبرة أن سياسة العزل والنقل إلى الزنازين تمثل "انتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية"، ومحاولة لكسر إرادتهم.

ووجهت نداءً عاجلًا إلى المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام والصليب الأحمر والهيئات الدولية والمحلية والإنسانية، للتحرك العاجل وزيارة المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد بمدينة نابلس.

وطالبت بالكشف عن ظروف اعتقالهم وما يتعرضون له من تعذيب وإهانة، ومتابعة قضيتهم، وممارسة الضغط من أجل الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين