"حماس" تطالب بتحرك دولي عاجل لمواجهة تداعيات حرب الإبادة على غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية إلى تعزيز جهودها لمواجهة التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة على قطاع غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، والعمل على تجريم الاحتلال ومحاسبة قادته على انتهاكاته بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.

وقالت الحركة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس/آب من كل عام، إن المناسبة تأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأشارت إلى أن الاحتلال لم يكتف بمنع إدخال المساعدات والمواد الأساسية إلى المدنيين في غزة، بل استهدف العاملين في المجال الإنساني وموظفي المؤسسات والجمعيات الإغاثية، ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.

وأكدت أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يمثل "جريمة حرب وحشية"، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه ومحاسبة قادته.

وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية حول العالم بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لإنقاذ أكثر من مليوني نازح في قطاع غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشونها.

كما دعت المؤسسات الأممية والمنظمات العربية والإسلامية والدولية إلى تكثيف برامجها الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية والتنموية في القطاع، والضغط من أجل إدخال وحدات الإيواء المؤقتة والخيام المقاومة للعوامل الجوية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأشادت بجهود طواقم العمل الإنساني داخل فلسطين وخارجها، والمنظمات العربية والإسلامية والدولية، في دعم صمود الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومخيمات اللجوء والشتات، وتوفير الخدمات الإنسانية والصحية والتعليمية والإغاثية.

وشددت "حماس" على أن استمرار الاحتلال في انتهاك القيم والأعراف والقوانين الدولية يستوجب تحركًا دوليًا جادًا، مؤكدة أن الاكتفاء ببيانات التنديد والاستنكار "لم يعد مقبولًا"، وأن المطلوب ممارسة ضغط فعلي لإلزام الاحتلال بوقف جرائمه المتواصلة بحق الإنسانية.

المصدر / فلسطين أون لاين