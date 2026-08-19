إصابة واعتقال عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، إثر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب خلال اقتحامها منطقة رأس العين في مدينة نابلس، فيما شنت قوات الاحتلال حملات مداهمة واعتقال طالت عددًا من الفلسطينيين في مدن وبلدات متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، عميد أحمد، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع إصابة شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، قبل أن يجري نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي نابلس أيضًا، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق المدينة، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، قبل أن تعتقل المواطن عبد أبو رزق.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة كروم عاشور في المدينة، واعتقلت الشقيقين عدي ومحمد أبو لبن، والمواطن محمد عاشور.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية مواطنين من بلدة الظاهرية جنوب المدينة، وهم: حسين محمد حسين البطاط وشقيقه بسام، ونجله وليد بسام البطاط، ونصار عبد اللطيف حماد الطل، وبراء رامي الهوارين، ولؤي البطاط، وقسام محمد منصور القيسية، ومحمد زيد القيسية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتادت المعتقلين إلى جهة غير معلومة، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما فتشت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في الظاهرية، تعود لعائلات الطل والشبعان وعوايصة وقيسية وأبو علان، وداهمت بلدتي بني نعيم والسموع وفتشت عددًا من المركبات فيهما.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، بينهما صحفي، خلال اقتحام المدينة ومخيم الدهيشة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم وتمركزت في شارع الصف، واعتقلت الصحفي عبد الرحمن عبد الكريم محمد حسان (39 عامًا)، كما اعتقلت من مخيم الدهيشة جنوب المدينة الشاب مصطفى علي إسماعيل عليان (30 عامًا).

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من بلدة عزون شرق المدينة، عقب تسلل قوة خاصة إسرائيلية إلى البلدة بمركبة مدنية عبر مدخلها الغربي، قبل وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وداهمت قوات الاحتلال عددًا من المنازل في حارتي المنصور والشامية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وألحقت أضرارًا بها، واعتقلت مصطفى شاهر أزعر، وأيهم بلال عنايا، وسعيد مزيد سليم، وجهاد سليم ونجله ليث، ويامن بسام سليم.

كما احتجزت براء بسام سليم ومؤمن بسام سليم، قبل أن تفرج عنهما لاحقًا.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجرًا شابين من بلدة دير الغصون شمال المدينة، وهما سعيد زيد عودة ومازن زبيدي، عقب مداهمة منزليهما.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من مخيم قلنديا شمال المدينة، لم تُعرف هويته بعد، عقب مداهمة عدد من المنازل في المخيم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

المصدر / فلسطين أون لاين