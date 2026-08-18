باسم نعيم: "مجلس السلام" يتحمل مسؤولية استمرار القتل في غزة

حمّل عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم، مجلس السلام، مسؤولية استمرار سقوط الضحايا في قطاع غزة، عقب استهداف مقهى في مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين، بينهم 3 حالات وصفت بالحرجة.

وقال نعيم في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاستهداف يمثل "غدرًا" بحق المدنيين، معتبرًا أن بعض تصريحات أعضاء المجلس يمكن فهمها باعتبارها ضوءًا أخضر لاستمرار القتل، مستندة إلى ما وصفها بأكاذيب حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد القيادي في حماس على أن الشعب الفلسطيني لا يتحمل مسؤولية نجاح نتنياهو أو خسارته انتخابيًا، داعيًا المجلس إلى إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والالتزام ببنوده.

وأكد نعيم أن استمرار الهجمات في ظل الحديث عن اتفاقات ومساعٍ للتهدئة يقوض جهود وقف إطلاق النار، مطالبًا الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها والعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق وحماية المدنيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين