حماس: مجزرة شاطئ غزة استهتار بدعوات وقف إطلاق النار

قال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على شاطئ مدينة غزة تعكس استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بكل الدعوات الرامية إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، الثلاثاء، أن الهجوم يأتي رغم الدعوات التي أطلقها الوسطاء والدول الضامنة لوقف التصعيد، بما في ذلك دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إلى وقف إطلاق النار.

ودعا الناطق باسم حماس الوسطاء والدول الضامنة، والإدارة الأمريكية على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار وخارطة الطريق التي جرى الاتفاق عليها مؤخرًا.

وشدد قاسم على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن احترام الاتفاق ووقف الهجمات، محذرًا من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يقوض الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وإنهاء الحرب في قطاع غزة.