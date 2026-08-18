فصائل فلسطينية تدين مجزرة الميناء وتتهم الاحتلال بنسف جهود التهدئة

أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية ولجان المقاومة في فلسطين، بأشد العبارات، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مقهى في منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد 6 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة 10 آخرين، معتبرتين أن استهداف المدنيين والأماكن العامة يمثل جريمة حرب تضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وقالت حركة المجاهدين، في بيان، إن استهداف المدنيين يعكس استمرار الاحتلال في "حرب الإبادة الجماعية"، معتبرة أن مواصلة الهجمات على الأماكن العامة والمدنيين تأتي في ظل مساعٍ سياسية ودبلوماسية للتوصل إلى وقف للعدوان.

وأضافت أن تصعيد الغارات الإسرائيلية في هذه المرحلة يمثل، وفق تقديرها، تقويضًا متعمدًا لجهود الوسطاء ومساعي التهدئة، داعية المجتمع الدولي والدول الضامنة والوسطاء إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الهجمات وحماية المدنيين.

من جانبها، أدانت لجان المقاومة في فلسطين "المجزرة المروعة" في منطقة الميناء، معتبرة أنها تأتي ضمن استمرار الهجمات الإسرائيلية واستهداف المدنيين ومراكز الإيواء والأحياء السكنية.

وقالت اللجان إن الهجوم يمثل "جريمة حرب" ويعكس، بحسب بيانها، استهتارًا بحياة المدنيين، محملة "إسرائيل" والإدارة الأمريكية الداعمة لها المسؤولية عن استمرار الهجمات.

ودعت لجان المقاومة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل بصورة عاجلة على وقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وتأتي هذه الإدانات عقب الغارة التي استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة، وأدت إلى استشهاد ستة مواطنين، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين