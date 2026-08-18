7 شهداء بينهم طفل في غارة على ميناء غزة

استشهد سبعة مواطنين، بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون، مساء الثلاثاء، جراء غارة جوية من طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الغارة الإسرائيلية أصابت منطقة الميناء، ما أدى إلى استشهاد سبعة مواطنين وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها وقصفها على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وسط أوضاع إنسانية متفاقمة جراء استمرار خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة، وما يرافقهما من نقص حاد في الخدمات الطبية والاحتياجات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين