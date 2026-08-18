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"فلسطين" تتصدر قائمة المحترفين العرب في الدوري المصري

18 اغسطس 2026 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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تصدّر اللاعبون الفلسطينيون قائمة أكثر الجنسيات العربية حضورًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم 2026/2027
متابعة/ فلسطين أون لاين:

تصدّر اللاعبون الفلسطينيون قائمة أكثر الجنسيات العربية حضورًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم 2026/2027، بعدما بلغ عددهم 12 لاعبًا، بالتساوي مع اللاعبين المغاربة.

وبحسب قائمة اللاعبين العرب المشاركين في المسابقة، يبلغ إجمالي المحترفين العرب 41 لاعبًا، يتوزعون على سبع جنسيات عربية.

وجاءت فلسطين والمغرب في الصدارة برصيد 12 لاعبًا لكل منهما، فيما حلّ اللاعبون الجزائريون في المركز الثالث بـ8 لاعبين، ثم تونس بـ5 لاعبين.

وجاء التوزيع على النحو التالي: (فلسطين "12"، المغرب "12، الجزائر "8"، تونس "5"، الأردن "2") ولاعب واحد من العراق ولبنان.

ويؤكد هذا الحضور الفلسطيني اللافت المكانة التي بات يحتلها اللاعب الفلسطيني في منافسات الدوري المصري، في ظل تزايد الاعتماد على المواهب الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الدوري المصري #اللاعبون الفلسطينيون #قائمة المحترفين العرب

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