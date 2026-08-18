أخر تطورات أزمة اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تواصلت أزمة البرازيلي خوان بيزيرا مع نادي الزمالك المصري، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، وفقًا لآخر التطورات المتداولة حول مستقبله.

وبحسب المعلومات المتداولة، تلقى بيزيرا نصيحة من والده ووكيله بضرورة العودة إلى مصر، من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك ومناقشة موقفه بشكل مباشر، ومحاولة إقناع إدارة النادي بالموافقة على رحيله.

وأشارت التقارير إلى أن والد اللاعب يرى ضرورة عودة نجله إلى القاهرة، خاصة أن حسم مستقبله يحتاج إلى جلسة مباشرة مع مسؤولي الزمالك، وهو ما وافق عليه اللاعب بالفعل.

ويعمل بيزيرا حاليًا على إنهاء بعض الأمور الخاصة به في البرازيل، قبل تحديد موعد عودته إلى مصر، على أن يعقد جلسة مع إدارة الزمالك فور وصوله.

ومن المنتظر أن يحاول اللاعب خلال الاجتماع توضيح موقفه وإقناع مسؤولي النادي بالسماح له بالرحيل وعدم الاستمرار مع الفريق، في وقت لم يُحسم فيه الموقف النهائي بشأن مستقبله حتى الآن.

وتترقب جماهير الزمالك ما ستسفر عنه الجلسة المرتقبة، خاصة في ظل تمسك النادي بموقفه من اللاعب، ورغبة بيزيرا في فتح الباب أمام تجربة جديدة خلال الفترة المقبلة.

المصدر / فلسطين أون لاين