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حماس تدين العدوان على سوريا وتطالب بمحاسبة قادة الاحتلال

18 اغسطس 2026 . الساعة 16:01 بتوقيت القدس
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استمرار "سياسة العربدة" التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق دول المنطقة وشعوبها وانتهاك سيادتها لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأشد العبارات، العدوان الإسرائيلي الذي استهدف صباح الثلاثاء مطار أبو الظهور في ريف إدلب شمال غربي سوريا، معتبرةً إياه "إرهاب دولة ممنهجًا" وانتهاكًا صارخًا لسيادة الجمهورية العربية السورية.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن استمرار "سياسة العربدة" التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية بحق دول المنطقة وشعوبها، وانتهاك سيادتها، لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التحرك الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه، والعمل على محاسبة قادته أمام المحاكم الدولية.

وأكدت الحركة أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي، مشددةً على ضرورة اتخاذ مواقف دولية حازمة تجاه هذه الاعتداءات.

ويأتي بيان حماس عقب استهداف مطار أبو الظهور في ريف إدلب، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا وتوترًا متواصلًا على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من دول المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #محاسبة قادة الاحتلال #العدوانا على سوريا #مطار إدلب

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