اسم جديد على طاولة برشلونة

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يواصل نادي برشلونة تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية، بحثًا عن تدعيم صفوفه، مع بروز اسم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس ضمن الخيارات المطروحة لتعزيز الخط الأمامي للفريق.

ويأتي اسم جيوكيريس في ظل سعي النادي الكتالوني لإضافة مهاجم رقم «9» إلى تشكيلة المدرب هانز فليك، خاصة بعد رحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان مقابل نحو 50 مليون يورو، ما منح برشلونة مساحة جديدة للتحرك في سوق الانتقالات.

ويُعد جيوكيريس أحد الأسماء البارزة المطروحة، بعد موسم قدم خلاله مستويات هجومية مميزة، حيث سجل 21 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة خلال 55 مباراة.

وتأتي تحركات برشلونة في وقت يواصل فيه النادي العمل على أكثر من ملف لتدعيم الفريق، وسط اهتمام بأسماء أخرى، من بينها رودري وجواو كانسيلو.

ويبقى التعاقد مع جيوكيريس مرتبطًا بقدرة برشلونة على حسم الصفقة من الناحية المالية، في ظل رغبة النادي في تعزيز هجومه بمهاجم قادر على منح الفريق إضافة تهديفية واضحة.

المصدر / فلسطين أون لاين