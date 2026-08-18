فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

على تُخوم "الخط الأصفر".. زفاف تحت صفير الرصاص بغزة

"أسوس" تطلق جهازًا يحول دراجتك العادية إلى كهربائية في دقائق

"الصحة": ارتفاع حصيلة العدوان إلى 73,400 شهيد

بن غفير يشرف على هدم حظائر مواشٍ وخيول في الرملة

الحكم بالإعدام على وسيم الأسد “ابن عم” الرئيس المخلوع

مرداوي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير محمد النتشة

حصار منازل قصرة يتواصل وسط تصعيد اعتداءات المستوطنين في الضفة

الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية

12 قتيلا في ضربة روسية وهجوم بـ620 مسيرة يستهدف موسكو

شح السيولة يواصل خنق أسواق غزة ويعمّق تراجع القوة الشرائية

بن غفير يشرف على هدم حظائر مواشٍ وخيول في الرملة

18 اغسطس 2026 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
...
بن غفير برفقة قوات من شرطة الاحتلال في الجواريش اليوم

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش بمدينة الرملة، في الأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة "البناء دون ترخيص"، وذلك بحضور وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.  

ورافقت آليات الهدم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، التي انتشرت لتأمين حماية بن غفير، إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي.

وبحسب الأهالي، تعمل الآليات على هدم مبانٍ مخصصة لتربية المواشي وإسطبل للخيول، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال الناشط إبراهيم بدوية من مدينة الرملة إن "هذه الجولة استفزازية وتهدف إلى استفزاز أهالي المدينة، في محاولة من هذا الوزير لإشعال هبة كرامة ثانية، قبل أن يودّع هذه الحكومة".

 وأضاف أن "كل خطوات هذا الوزير تهدف إلى رفع رصيده الانتخابي، لكنها لم ولن تنجح، وهذه الأيام الأخيرة له في الحكومة. وبأصواتنا سنقوم باقتلاعه من هذه الحكومة التي تتلذذ بالتدمير".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الداخل المحتل #هدم #الرملة #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة