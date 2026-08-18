بن غفير يشرف على هدم حظائر مواشٍ وخيول في الرملة

هدمت آليات وجرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، نحو 10 حظائر للمواشي والخيول في حي الجواريش بمدينة الرملة، في الأراضي المحتلة عام 1948، بذريعة "البناء دون ترخيص"، وذلك بحضور وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

ورافقت آليات الهدم قوات كبيرة من شرطة الاحتلال والوحدات الخاصة، التي انتشرت لتأمين حماية بن غفير، إلى جانب تنفيذ عمليات الهدم في الحي.

وبحسب الأهالي، تعمل الآليات على هدم مبانٍ مخصصة لتربية المواشي وإسطبل للخيول، بذريعة البناء دون ترخيص.

وقال الناشط إبراهيم بدوية من مدينة الرملة إن "هذه الجولة استفزازية وتهدف إلى استفزاز أهالي المدينة، في محاولة من هذا الوزير لإشعال هبة كرامة ثانية، قبل أن يودّع هذه الحكومة".

وأضاف أن "كل خطوات هذا الوزير تهدف إلى رفع رصيده الانتخابي، لكنها لم ولن تنجح، وهذه الأيام الأخيرة له في الحكومة. وبأصواتنا سنقوم باقتلاعه من هذه الحكومة التي تتلذذ بالتدمير".

المصدر / فلسطين أون لاين