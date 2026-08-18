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الحكم بالإعدام على وسيم الأسد “ابن عم” الرئيس المخلوع

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الحكم بالإعدام على وسيم الأسد “ابن عم” الرئيس المخلوع

18 اغسطس 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
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وسيم الأسد خلال جلسة محاكمة سابقة

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في العاصمة السورية دمشق، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام وسيم الأسد، لتورطه في ارتكاب عدد من الجرائم، وهو “ابن عم” الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وجاء الحكم خلال الجلسة السادسة للمحكمة، التي خصصت للنطق بالحكم، بعد إدانة المتهم وسيم الأسد بـ”جناية القتل العمد والقصد ‏لأكثر من شخص وبجرائم التعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.‏

وقررت المحكمة الحكم بإعدام وسيم الأسد ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة ‏لصالح الخزانة العامة.‏

وقال رئيس المحكمة القاضي فخر الدين العريان إن التحقيقات "أثبتت تورط المتهم وسيم الأسد في تشكيل ‏مجموعات مسلحة غير نظامية استهدفت مناطق مدنية ‏في الغوطة ‏الشرقية، وارتكبت مجازر بحق المدنيين ولا سيما في بلدة المليحة".‏

ويعرف وسيم بأنه "ابن عم" الرئيس المخلوع بشار الأسد، وارتبط اسمه بشكل خاص بتجارة الكبتاغون، بينما كان له دور في قمع المعارضين السوريين، وفق تقارير محلية.

وأشارت تقارير غربية إلى أن وسيم الأسد من الأسماء المشمولة بعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا على عدد من المقربين والتابعين للنظام المخلوع.

وحسب تقديرات الحكومة البريطانية، كان نظام الأسد مسؤولاً عن 80 بالمئة من الإنتاج العالمي من الكبتاغون.

المصدر / وكالات
#سوريا #محاكمة #اعدام #وسيم الأسد

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