مرداوي يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير محمد النتشة

حذر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود مرداوي، اليوم الثلاثاء، من خطر شديد يتهدد حياة القيادي في الحركة والأسير الشيخ محمد جمال النتشة، جراء تعرضه لما وصفه بـ"اغتيال بطيء" وممنهج داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي، إن الأسير النتشة يتعرض للضرب المبرح والتعذيب والتنكيل، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، محملًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته وحياة جميع الأسرى والأسيرات.

وأضاف أن ما يواجهه النتشة وكافة الأسرى في سجون الاحتلال يعكس "صورة صارخة للجريمة الإنسانية المستمرة بحقهم"، مشيرًا إلى أن ممارسات الاحتلال الانتقامية تستهدف كسر إرادة الأسرى، وهو ما "لم ولن يتحقق".

وأكد مرداوي أن الشعب الفلسطيني والمقاومة لن يصمتا إزاء استمرار التعذيب الجسدي والنفسي والحرمان من العلاج وسياسة التجويع بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إلى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف ما وصفها بجريمة "الاغتيال البطيء" بحق الأسرى، والسماح للجان طبية مستقلة بزيارة الأسرى والاطلاع على أوضاعهم الصحية والعمل على إنقاذ حياتهم.

كما دعا أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجودهم إلى توسيع الحراك نصرةً للأسرى، والتحرك في المحافل المحلية والدولية للضغط من أجل إنقاذهم من ممارسات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين