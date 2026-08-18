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الحوثيون يعلنون استهداف مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جنوب السعودية

18 اغسطس 2026 . الساعة 12:12 بتوقيت القدس
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جانب من عرض عسكري لأنصار الله في اليمن (أرشيف)

استهدفت حركة أنصار الله (الحوثيون) مصفاة نفط تابعة لشركة أرامكو في جازان في جنوب السعودية على ساحل البحر الأحمر الثلاثاء، في إطار تصعيدهم للهجمات على المملكة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التابعة للحركة "سبأ".

ونقلت سبأ عن مصدر عسكري قوله إن الحوثيين استهدفوا مصفاة أرامكو في جازان “بعدد من الطائرات المسيرة… ردا على اختراق الأجواء في محافظتي صعدة وحجة وكانت الإصابة دقيقة”.

وأصبح اليمن الشهر الماضي أحدث جبهة في سياق الحرب الأمريكية الإيرانية في الشرق الأوسط، بعدما صعّد الحوثيون هجماتهم، معلقين بذلك هدنة مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية دامت منذ العام 2022.

وتجدد الصراع بين الحوثيين والسعودية في تموز/ يوليو بعد اتهامهم لها بقصف مطار صنعاء للحؤول دون هبوط طائرة إيرانية فيه.

ثم أعلنوا فرض حصار بحري على السعودية، ردا على حصار مناطق سيطرتهم التي تشمل العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية، وتبنّوا مذاك هجمات على ناقلات نفط تابعة للسعودية في البحر الأحمر ومنشآت نفطية في المملكة.

وسيطر الحوثيون على مساحات واسعة في شمال اليمن بينها صنعاء والحديدة في أواخر العام 2014. وفي العام التالي، تدخل تحالف عسكري تقوده الرياض دعما لقوات الحكومة التي باتت تتخذ من مدينة عدن في جنوب اليمن مقرا لها.

المصدر / وكالات
#اليمن #السعودية #الحوثيون #أرامكو

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