جيش الاحتلال يستعيد رفات آخر جنوده المفقودين بمعركة السلطان يعقوب

عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي على رفات يهودا كاتس، آخر جنوده المفقودين من معركة السلطان يعقوب في الحرب الإسرائيلية الأولى على لبنان عام 1982.

وعثرت قوات الاحتلال على الرفات مؤخرًا، وأبلغ ممثلو جيش الاحتلال عائلته بالنتائج اليوم الثلاثاء، بحسب ما أوردت إذاعة جيش الاحتلال، وموقع "واينت".

وفي تلك الحرب في 11 حزيران/ يونيو 1982، ترك جيش الاحتلال ستة من عناصره في ساحة المعركة، وظل ثلاثة منهم في عداد المفقودين لعقود.

وتم انتشال آخر رفات في العام الماضي، وتعود لتسفي فيلدمان، وذلك في عملية خاصة في سورية، وكان الذي أُعلن اليوم عن العثور على رفاته، آخر المفقودين.

وفي عام 2019 تمت إعادة رفات زخاريا باوميل من سورية، بمساعدة من قِبل روسيا.

يأتي ذلك فيما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على لبنان، وخروقاته لاتفاق وقف النار، بشكل يومي، وقد شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف مواقع متفرقة في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين