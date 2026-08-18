مفاوضات واشنطن وطهران تتعثر وسط تهديدات متبادلة

يتجه المسار الأميركي الإيراني نحو مزيد من التوتر مع تمسك واشنطن بموقفها الرافض لتمديد التفاهم، مقابل تلويح طهران بخيارات عسكرية إذا تعثرت الوساطات. ويأتي ذلك وسط تحركات دبلوماسية تقودها مسقط، بالتزامن مع تهديدات أميركية لعمان.

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، في اليوم الـ62 على توقيعها، وبعد 171 يوما من اندلاع الحرب، مؤكدا أن طهران لا تبدي استعدادا للتوصل إلى الاتفاق الذي تعتبره واشنطن ضروريا. وفي المقابل، أفادت تقارير بوجود تقدم في المحادثات بين مسقط وطهران، وسط جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقال ترامب إن إيران لا تريد التوصل إلى اتفاق بالصيغة التي يراها ضرورية، مشددا على أن الهدف الأميركي يتمثل في منعها من امتلاك سلاح نووي.

وأضاف أن تطوير إيران سلاحا نوويا سيستغرق وقتا طويلا، في ظل الضربات الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية خلال الصيف الماضي.

من جهته، قال مبعوث ترامب جاريد كوشنر إن المحادثات التي تجريها واشنطن مع جهات مختلفة داخل الحكومة الإيرانية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى، لكنها لم تفض حتى الآن إلى تفاهم بين الجانبين.

وفي تطور لافت، هدد ترامب سلطنة عُمان بالتصعيد العسكري إذا عرقلت جهود واشنطن للتوصل إلى اتفاق مع طهران. ونقل مراسل شبكة "فوكس نيوز" تري ينجست عن ترامب قوله، خلال مقابلة هاتفية، إن واشنطن ستقصف عُمان "بلا رحمة" إذا وقفت في طريقها.

في المقابل، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إيراني رفيع أن طهران ستصعّد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي، مشيرا إلى انتقال السياسة الإيرانية من النهج الدفاعي إلى الهجومي.

وأضاف أن إيران منحت الولايات المتحدة مهلة تمتد بضعة أسابيع لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، على أن يتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالجدول الزمني عبر الوسطاء.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب، وسط تحذيرات إيرانية من اتخاذ خطوات عسكرية لكسر الحصار البحري الأميركي إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

المصدر / وكالات