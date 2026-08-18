زلزالا فنزويلا.. ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 6438 شخصًا

ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المزدوجين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو/حزيران الماضي، إلى 6 آلاف و438 شخصًا، فيما بلغ عدد المصابين 16 ألفًا و740 شخصًا.

جاء ذلك في تدوينة لرئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، نشرها مساء أمس الإثنين على منصة "إكس"، أوضح فيها أن حصيلة الوفيات ارتفعت بواقع 137 شخصًا مقارنة بآخر حصيلة رسمية معلنة.

وقال رودريغيز إن الحكومة سلّمت حتى الآن 335 مسكنًا للمتضررين في ولاية لا غوايرا، التي سجلت أكبر الخسائر البشرية والمادية جراء الزلزالين.

وأشار إلى أن السلطات أجرت تقييمًا للأضرار في 59 ألفًا و109 مساكن، تبيّن أن 34 ألفًا و680 منها صالحة للسكن، فيما صُنّف 13 ألفًا و733 مسكنًا صالحًا للاستخدام المؤقت، و10 آلاف و696 مسكنًا ضمن فئة "عالية الخطورة".

وكانت آخر حصيلة رسمية معلنة للزلزالين قد بلغت 6 آلاف و301 وفاة.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، أعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، بفارق 39 ثانية بينهما.

وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيمة الأضرار المادية المباشرة الناجمة عن الزلزالين بنحو 6.7 مليارات دولار، فيما قدّر البنك الدولي إجمالي الخسائر بنحو 19.6 مليار دولار.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات