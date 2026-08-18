إصابة 30 شخصًا.. السيطرة على حريق ضخم بمجمع للمحروقات في السليمانية

تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة السليمانية بإقليم كردستان شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق ضخم اندلع في مجمع للمحروقات بمنطقة تانجرو الصناعية، وأسفر عن إصابة نحو 30 شخصًا، معظمهم من العمال وطواقم الموقع.

وقال المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في السليمانية آرام علي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، إن حريقًا كبيرًا اندلع في مجمع خاص بالمشتقات النفطية في منطقة تانجرو، مشيرًا إلى توجه فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للعمل على السيطرة عليه وإخماده.

وفي وقت لاحق، أعلن نائب محافظ السليمانية شاهو عثمان السيطرة الكاملة على الحريق، مطمئنًا المواطنين إلى عدم وجود أي تأثير على كميات الوقود والمحروقات المجهزة في المحافظة، وعدم وجود نقص فيها.

بدوره، قال مدير الدفاع المدني في السليمانية العميد آري محمد، إن عملية إخماد الحريق استغرقت 4 ساعات و20 دقيقة، بمشاركة جميع فرق وإمكانات الدفاع المدني في المدينة.

وأضاف أن 4 من عناصر الإطفاء أصيبوا بجروح متفاوتة، وتلقوا العلاج في موقع الحادث.

وبحسب وكالة "شفق نيوز"، أسفر الحريق عن إصابة نحو 30 شخصًا بحروق متفاوتة، معظمهم من العمال وطواقم الموقع، فيما تلقى معظم المصابين الإسعافات اللازمة وغادروا المستشفيات، بينما بقي عامل إيراني يتلقى الرعاية الطبية بسبب شدة إصابته.

واندلع الحريق بعد منتصف الليل، ورافقته أصوات انفجارات في خزانات تحتوي مواد سريعة الاشتعال، فيما فرضت قوات الأمن طوقًا حول المنطقة، وحولت حركة السير بعيدًا عن موقع الحادث.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات