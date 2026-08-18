الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، من خلال عمليات النسف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن جيش الاحتلال نفذ عملية نسف جنوب شرقي مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، بالتزامن مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانًا مكثفة شمال شرقي المدينة.

وأضافت المصادر أن الرصاص الإسرائيلي أصاب خيامًا ومنازل للمواطنين في مدينة حمد ومحيطها ومنطقة البلد، وسط استمرار إطلاق النار في المنطقة.

وفي مدينة غزة، سُمع دوي انفجار بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من دبابات الاحتلال شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار بالقرب من وادي غزة وشارع صلاح الدين، شمال مخيم البريج.

ويأتي ذلك رغم اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة، الذي وُقّع في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بمدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأميركية، وكذلك إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 31 تموز/ يوليو 2026 التوصل إلى "اتفاق جديد" للبدء بالمرحلة الثانية من "خارطة الطريق".

المصدر / فلسطين أون لاين