الحية يبحث مع دحلان التطورات السياسية واحتياجات غزة الإنسانية

التقى وفد من حركة حماس يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة د. خليل الحية، مساء اليوم الاثنين، بوفد من التيار الوطني الديموقراطي في حركة "فتح" برئاسة محمد دحلان، في العاصمة المصرية القاهرة، لبحث مجمل التطورات السياسية والميدانية على مستوى الساحة الفلسطينية.

واستعرض المجتمعون، بحسب بيان حماس، تطورات المفاوضات والمباحثات التي تمت وأدت إلى الموافقة على "خارطة الطريق" لتطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وما تلاها من لقاءات مع الوسطاء والضامنين في مصر خلال اليومين الأخيرين.

وأكدوا على ضرورة بذل الجهود على جميع المستويات المختلفة لضمان إلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاقات والتفاهمات المتفق عليها.

واستعرض اللقاء سبل إغاثة ومساعدة أهلنا في قطاع غزة، وتوفير الاحتياجات الإنسانية والحياة الكريمة التي يستحقها الشعب الفلسطيني، مع التمسك بحقوقنا وثوابتنا الوطنية كافة.

وبحث الوفدان بشكل معمق التطورات في الساحة الوطنية، وسبل ترتيب البيت الفلسطيني على أسس من الشراكة والديموقراطية، وضمن إنهاء حالة التفرد بالقرار الوطني، وصياغة استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات الراهنة والنهوض بالقضية الوطنية.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: