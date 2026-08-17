انتصاران للعيسوية والهلال في بطولة القدس التنشيطية لأندية الضفة الغربية

تواصلت منافسات بطولة القدس التنشيطية لأندية الضفة الغربية، وسط أجواء رياضية مميزة وحضور جماهيري مميز على استاد الخضر الدولي بمدينة بيت لحم.

وفي المجموعة الأولى، حقق نادي العيساوية فوزًا عريضًا على نادي الخضر بنتيجة (5-2)، في مباراة شهدت إثارة هجومية وتسجيل سبعة أهداف، ليواصل العيساوية مشواره في البطولة بنجاح.

وتتجه الأنظار غدا الثلاثاء إلى مواجهة نادي العاصمة والعيساوية، والتي ستحدد متصدر المجموعة وصاحب المركز الثاني، بعدما ضمن الفريقان التأهل إلى الدور الثاني.

وفي المجموعة الثانية، حسم هلال القدس تأهله رسميًا إلى الدور الثاني بالعلامة الكاملة، بعدما تغلب على الموظفين بهدف دون مقابل، ليحقق انتصاره الثالث على التوالي.

وباتت مواجهة الموظفين وجبل الزيتون حاسمة لتحديد صاحب المركز الثاني والبطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة إلى الدور المقبل.

وشهدت مباريات البطولة حضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، الكابتن فراس أبو ميالة، وأعضاء اللجنة الفنية خالد الصياد، حسام أبو اسنينة ولؤي بكيرات، إلى جانب حضور جماهيري أضفى أجواءً مميزة على المنافسات.

وتتواصل منافسات البطولة خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لحسم صدارة المجموعتين واكتمال عقد الفرق المتأهلة إلى الدور الثاني.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: