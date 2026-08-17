بن غفير يدعو الجيش إلى قتل 30 إلى 40 مدنيا كل ليلة في غزة

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير إلى تكثيف الغارات الجوية على قطاع غزة وقتل 30 إلى 40 فلسطينيا كل ليلة دون استثناءات، وجدد دعوته إلى إعادة الاستيطان في القطاع وتهجير سكانه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال بودكاست "8 أكتوبر" الذي يقدمه الأسير السابق روم براسلافسكي، ونشرت مقتطفات منه صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الاثنين.

وقال بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، إن "إسرائيل لا ينبغي أن تكتفي باستهداف من يشكلون تهديدا مباشرا"، بل دعا إلى توسيع نطاق الغارات الجوية في غزة.

وأضاف أن هناك أشخاصا "لا يستحقون الحياة"، واصفا إياهم بأنهم "ليسوا بشرا"، وفق تعبيره.

كما اعتبر أن بعض سكان غزة الذين قد ينظر إليهم على أنهم غير منخرطين في القتال لا ينبغي استثناؤهم من الاستهداف، بحسب تصريحاته.

وفي إشارة إلى امرأة قال إنها كانت تقدم الطعام لبراسلافسكي خلال فترة أسره في غزة، وصفها بأنها "إرهابية"، معتبرا أنها تستحق القتل، وفق تعبيره.

وكان برسلفسكي، وهو جندي إسرائيلي أسر في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأفرج عنه في إطار صفقة تبادل بين حركة "حماس" والاحتلال في 13 أكتوبر 2025.

ونقلت الصحيفة عنه قوله إنه ينبغي لحكومته أن تقتل "ما بين 30 و40 من سكان غزة كل ليلة"، مضيفا أن من يصفهم بـ"الإرهابيين" يجب "قتلهم واحدا تلو الآخر"، وفق تعبيره.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، تباهى بن غفير بأنهم "يعانون معاناة شديدة"، معربا عن رضاه عن ظروف احتجازهم.

ويعرف بن غفير بتبنيه سياسات متشددة تجاه الأسرى الفلسطينيين، إذ فرض منذ توليه منصبه قيودا على ظروف احتجازهم، شملت تقليص الزيارات وتقليص فترات الخروج إلى الساحات المفتوحة وتشديد إجراءات المعيشة داخل السجون.

كما دعا الوزير المتطرف إلى حظر منظمات إسرائيلية تدعو إلى التعايش والسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بينها حركتا "السلام الآن" و"نقف معا".

وقال إن هذه المنظمات "تدعم الإرهاب" و"ترفض الخدمة العسكرية"، معتبرا أن ذلك يجعلها "تستحق الحظر"، وفق تعبيره.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 9500، بينهم أطفال ونساء، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: