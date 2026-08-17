وقفة احتجاجية في القنيطرة لذوي الأسرى السوريين في سجون الاحتلال

نفذ ذوو معتقلين سوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية في ريف القنيطرة الشمالي جنوبي سوريا، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم والكشف عن مصيرهم.

ورفع المشاركون لافتات تطالب سلطات الاحتلال بالكشف عن مصير أبناءهم، وذلك خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف)، في قرية نبع الفوار بريف القنيطرة.

وهدفت الوقفة إلى مطالبة ذوي المعتقلين بالإفراج عن أبنائهم من سجون الاحتلال والكشف عن مصيرهم. وفق قناة الإخبارية السورية.

وفجر اليوم، اختطفت قوات الاحتلال 4 شبان عقب توغلها في قرية عابدين بريف درعا، برتل عسكري ضم نحو 10 آليات، قبل أن تفرج عن اثنين منهم بعد ساعات، وفق القناة.

وتشهد مناطق جنوبي سوريا توغلات واعتداءات إسرائيلية شبه يومية، تشمل عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب إقامة حواجز عسكرية.

وفي 26 تموز/يوليو الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن بلاده تعمل، بمشاركة دول، للتوصل إلى اتفاق أمني مع "إسرائيل"، موضحا أن نجاح الاتفاق "سيمهد لسلام شامل دون التنازل عن أحقية سوريا في الجولان المحتل".

المصدر / دمشق/ فلسطين أون لاين: