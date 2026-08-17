فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وقفة احتجاجية في القنيطرة لذوي الأسرى السوريين في سجون الاحتلال

الاحتلال يهدم منازل في رهط بالداخل المحتل

رونالدو يتحدث عن موعد نهاية مسيرته الكروية

بدران يطمئن على صحة الأب مسلم ويضعه في صورة التطورات السياسية

تقرير حكومي: تراجع عودة الإسرائيليين بنسبة 53 بالمئة خلال عامين

19 مدينة عالمية تتظاهر الأربعاء لإدخال مساعدات إلى غزة

رئيس وزراء بريطانيا يراسل شخصا انتحل صفة كبيرة موظفي البيت الأبيض

الاحتلال يماطل في علاج الشيخ جمال النتشة

"الخط الأصفر" يفاقم معاناة النازحين جنوب غزة ومطالبات بتدخل عاجل

بوسكيتس يعود إلى برشلونة بمنصب جديد

رونالدو يتحدث عن موعد نهاية مسيرته الكروية

17 اغسطس 2026 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
...
كريستيانو رونالدو

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اقتراب نهاية مسيرته في ملاعب كرة القدم، مؤكدًا أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له كلاعب محترف.

وقال رونالدو: "من الممكن أن يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا جميلًا".

وتحدث قائد البرتغال عن حياته بعد الاعتزال، موضحًا أنه يمتلك العديد من الأشياء التي ستبقيه مشغولًا، لكنه أشار إلى صعوبة تحديد شيء واحد فقط.

وأضاف رونالدو أن اعتزال كرة القدم قد يترك فراغًا كبيرًا في حياته، مؤكدًا ضرورة ملء هذا الفراغ بأكثر من نشاط.

وتابع: "أريد أن أستمتع أكثر، وأسافر أكثر، وأشاهد وألعب البادل الذي أحبه كثيرًا".

وفي حال قرر رونالدو اعتزال كرة القدم، فسيكون ذلك ختامًا لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#كرة القدم #كريستيانو رونالدو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة