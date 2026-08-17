رونالدو يتحدث عن موعد نهاية مسيرته الكروية

ألمح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى اقتراب نهاية مسيرته في ملاعب كرة القدم، مؤكدًا أن الموسم الحالي قد يكون الأخير له كلاعب محترف.

وقال رونالدو: "من الممكن أن يكون هذا عامي الأخير في كرة القدم، وأريد أن أترك إرثًا جميلًا".

وتحدث قائد البرتغال عن حياته بعد الاعتزال، موضحًا أنه يمتلك العديد من الأشياء التي ستبقيه مشغولًا، لكنه أشار إلى صعوبة تحديد شيء واحد فقط.

وأضاف رونالدو أن اعتزال كرة القدم قد يترك فراغًا كبيرًا في حياته، مؤكدًا ضرورة ملء هذا الفراغ بأكثر من نشاط.

وتابع: "أريد أن أستمتع أكثر، وأسافر أكثر، وأشاهد وألعب البادل الذي أحبه كثيرًا".

وفي حال قرر رونالدو اعتزال كرة القدم، فسيكون ذلك ختامًا لمسيرة استثنائية امتدت لأكثر من عقدين، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: