بدران يطمئن على صحة الأب مسلم ويضعه في صورة التطورات السياسية

هاتف رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة حماس حسام بدران، عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في فلسطين الأب مانويل مسلم، للاطمئنان على صحته عقب الوعكة الصحية التي ألمّت به، متمنيا له الشفاء ودوام العافية.

ووضع بدران، خلال اتصاله، اليوم الاثنين، الأب مسلم في صورة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الفلسطينية، وبحث معه عددًا من الملفات الوطنية، وفي مقدمتها الانتخابات الفلسطينية ومفاوضات التهدئة.

واستعرض موقف الحركة من الانتخابات، موضحًا رؤيتها بشأن آليات إجرائها والظروف السياسية والوطنية المحيطة بها، وأكد أهمية أن تتم العملية الانتخابية ضمن إطار وطني يضمن مشاركة الفلسطينيين ويعزز وحدة الصف، وشرح له موقف الحركة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات من خلال أكبر تكتل وطني ممكن.

وتناول الاتصال الاتفاق الذي تم مع الوسطاء، وموقف الحركة من التطورات الجارية، في ظل استمرار الاحتلال في المماطلة والتلكؤ في تنفيذ التزاماته، وعدم الوفاء بما تم التوافق عليه.

من جانبه، نقل الأب مانويل مسلم تحياته إلى قيادة حركة حماس، وأعرب عن تقديره لمواقفها الوطنية، مؤكدًا دعمه للموقف الفلسطيني المتمسك بالحقوق الوطنية، وضرورة تعزيز الوحدة والتماسك في مواجهة التحديات التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: