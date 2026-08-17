تقرير حكومي: تراجع عودة الإسرائيليين بنسبة 53 بالمئة خلال عامين

أظهر تقرير صادر عن الكنيست (البرلمان) انخفاضا حادا في عدد الإسرائيليين العائدين من الخارج خلال السنوات الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المغادرين منها، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر عن مركز أبحاث ومعلومات الكنيست (البرلمان) أنه "رغم تصاعد (..) العداء تجاه إسرائيل في الخارج، انخفض عدد الإسرائيليين الذين يختارون العودة بوتيرة حادة في السنوات الأخيرة"، وفق تعبيره.

ويبرز التقرير رقما لافتا، هو انخفاض عدد الإسرائيليين العائدين بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2022 و2024.

ولم يتطرق التقرير إلى نسبة العائدين إلى "إسرائيل" في العام 2025.

ويتزامن هذا الانخفاض مع بيانات نشرها أخيرا المكتب المركزي للإحصاء في "إسرائيل" وباحثون أكاديميون، تظهر ارتفاعا حادا في عدد الإسرائيليين الذين يغادرون.

ويشير تقرير الكنيست إلى عوائق بيروقراطية واقتصادية واجتماعية تصعب العودة إلى "إسرائيل"، بينها طول فترات الانتظار للحصول على تأمين صحي حكومي، وقلة المزايا الممنوحة مقارنة بالمهاجرين الجدد، وتحديات التوظيف، وصعوبات دمج الأطفال في النظام التعليمي.

وزادت الصحيفة أن متوسط عدد الإسرائيليين العائدين سنويا بين عامي 2008 و2012 بلغ نحو 9 آلاف و300 شخص، وبين عامي 2013 و2020 انخفض إلى نحو 7 آلاف و400 شخص.

وتسارع التراجع بعد العام 2020، حيث عاد نحو 8 آلاف إسرائيلي في ذلك العام، مقارنة بنحو 3 آلاف و800 فقط بالعام 2024، وهو أدنى رقم في السنوات الأخيرة.

وقالت: "وفقا للتقرير، حدث أكبر انخفاض في العام 2023"، دون توضيح.

وأشارت الصحيفة، مستندة إلى التقرير، إلى أنه "لطالما شكلت أمريكا الشمالية النسبة الأكبر من العائدين الإسرائيليين، إلا أن عدد العائدين منها انخفض بشكل حاد أيضا".

وبينما تسمح "إسرائيل" لكل يهودي في العالم بالهجرة إليها، فإنها تمنع الفلسطينيين الذين اضطروا إلى مغادرة قراهم ومدنهم نتيجة حرب عام 1948 من العودة، وكذلك أبناءهم وأحفادهم.

وفي عام 1948، أقيمت "إسرائيل" على أراض احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت ما لا يقل عن 750 ألف فلسطيني، ثم بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطين المنصوص عليها في قرارات أممية.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين: