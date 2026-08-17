19 مدينة عالمية تتظاهر الأربعاء لإدخال مساعدات إلى غزة

تستعد 19 مدينة بدول مختلفة، بينها إسطنبول التركية، لتنظيم تظاهرات متزامنة في اليوم العالمي للعمل الإنساني، الأربعاء المقبل، للمطالبة بإدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة الذي تحاصره "إسرائيل" وترتكب فيه إبادة جماعية.

جاء ذلك وفق رئيس "منصة دعم فلسطين" عثمان نوري قبق تبه، خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمات مجتمع مدني تركية في إسطنبول، اليوم الاثنين، للإعلان عن الفعالية.

وأوضح قبق تبه أن التظاهرات ستنظم في 19 مدينة حول العالم في التوقيت نفسه، دون أن يعلن أسماء المدن الأخرى المشاركة في الفعالية.

وشارك في المؤتمر، إلى جانب قبق تبه، رئيس جمعية "صدقة طاشي" كمال أوزدال، والأمين العام لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات "IHH" أحمد غوكسون، ورئيس جمعية "دنيز فنري" محمد جنكيز.

وقال قبق تبه، في بيان تلاه خلال المؤتمر، إن "تاريخ العالم حتى يومنا هذا لم يشهد بهذا القدر حرمان المدنيين من احتياجاتهم الأساسية كما نشهده اليوم".

وأضاف: "يوم 19 أغسطس (آب) هو اليوم العالمي للعمل الإنساني، وأريد في هذا اليوم أن أؤكد نقطة أساسية، نحن نتحدث عن حق، وليس عن منّة".

وتابع: "أي أننا نتحدث عن حق الإنسان في تلبية احتياجاته من مأوى وغذاء ورعاية صحية".

وأشار إلى أن عشرات الآلاف من المدنيين فقدوا حياتهم نتيجة ممارسات "إسرائيل" في غزة، مضيفا: "نعيش اليوم مرحلة لا يستطيع فيها الأطفال والمرضى والنساء والمحتاجون الوصول إلى الغذاء والدواء".

وذكر قبق تبه أن "إسرائيل" تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، الذي ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة.

وتابع: "نريد أن ينتهي هذا الانتهاك في أقرب وقت ممكن، ونريد في إسطنبول الأربعاء المقبل (..) أن نرفع جميعا صرخة من أجل المساعدات الإنسانية".

و"اليوم العالمي للعمل الإنساني" أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالعام 2008، تخليدا لذكرى مقتل 22 من العاملين في المجال الإنساني، بينهم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيرجيو فييرا دي ميلو، في تفجير استهدف المقر الأممي في بغداد بالعام 2003.

المصدر / إسطنبول/ فلسطين أون لاين: