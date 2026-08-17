رئيس وزراء بريطانيا يراسل شخصا انتحل صفة كبيرة موظفي البيت الأبيض

أفاد إعلام أمريكي بأن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام أجرى مراسلات مع شخص انتحل صفة كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز.

وبحسب موقع "بوليتيكو"، اليوم الاثنين، نقلا عن 4 مسؤولين أمريكيين، تواصل بيرنهام مع شخص كان يتظاهر بأنه وايلز، قبل أن يشتبه لاحقا في أن الشخص الذي يتواصل معه ليس حقيقيا.

ولم تُعرف طبيعة المحادثات بين رئيس الوزراء البريطاني والشخص المنتحل لصفة كبيرة موظفي البيت الأبيض، كما لم يتضح توقيت إرسال الرسائل.

وفي تعليق على خبر "بوليتيكو"، قال مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان: "لا نعلق على مسائل الأمن القومي".

كما أبلغت السفارة البريطانية في واشنطن البيت الأبيض بالواقعة بسبب المخاوف المتعلقة بها، بحسب "بوليتيكو"، فيما رفض البيت الأبيض التعليق.

وكان البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) قد فتحا تحقيقا العام الماضي، بعدما تلقى أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات ورجال أعمال أمريكيون رسائل ومكالمات من شخص انتحل صفة كبير موظفي البيت الأبيض.

المصدر / لندن/ فلسطين أون لاين: