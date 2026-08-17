الاحتلال يماطل في علاج الشيخ جمال النتشة

أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير الشيخ جمال النتشة (69 عامًا) يعاني من وضع صحي يستدعي متابعة عاجلة، في ظل مماطلة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء عملية طبية لإزالة جهاز من رأسه.

وأوضح المكتب، في بيان، الـيوم الإثنين، أن النتشة نُقل قبل نحو 20 يومًا إلى المستشفى، حيث جرى تصوير رأسه وأُبلغ بضرورة إجراء العملية.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يُنقل فيها ويُبلّغ بالحاجة إلى العملية دون تحديد موعد واضح لإجرائها وهو ما يسبب له قلقًا شديدًا.

وبيّن أن النتشة يتلقى حاليًا دواءً للأعصاب ومميعًا للدم فقط، كما يعاني من أعراض مرض الجرب المنتشر في القسم، إضافة إلى حاجته لنظارة طبية بسبب ضعف النظر وسط نقص في الملابس ومواد النظافة.

ولفت إلى أن الأسير تعرض أثناء نقله للزيارة للقمع والمعاملة المهينة، حيث كان مقيد اليدين إلى الخلف ومنحني الظهر فيما كانت إحدى السجانات تصرخ عليه وتطالبه بالمشي.

وطالب إعلام الأسرى بإجراء العملية الطبية للشيخ جمال النتشة بشكل عاجل وتوفير العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.

يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف و400 أسير، بينهم 92 أسيرة وما يزيد على 370 طفلا، وهم يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى إلى استشهاد العشرات، بحسب منظمات حقوقية فلسطينية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: