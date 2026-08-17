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"أهالي المعتقلين" تحذر من تدهور صحة معتقل سياسي في رام الله

17 اغسطس 2026 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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المعتقل السياسي أسامة ناصر

تدهورت، اليوم الإثنين، الحالة الصحية للمعتقل السياسي أسامة ناصر (61 عامًا)، إمام مسجد سعد بن معاذ، بشكل حاد أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، ما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، في بيان لها، إن أعراضًا صحية خطيرة ظهرت على ناصر أثناء نقله إلى المحكمة، حيث جرى تحويله فورًا إلى مستشفى رام الله.

وبيّنت اللجنة أن الفحوصات الطبية أظهرت ارتفاعًا في ضغط الدم وارتفاعًا حادًا في إنزيمات القلب، مشيرةً إلى أن حالته تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا.

وأضافت أن ناصر سيخضع بصورة عاجلة لعملية قسطرة قلبية، في ظل مخاوف كبيرة من تدهور وضعه الصحي.

وأوضحت أن ناصر أمضى ثلاثة أيام رهن الاعتقال، محمّلة أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة عن تدهور حالته الصحية، بسبب ظروف الاحتجاز وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة له.

وطالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن ناصر لتمكينه من تلقي العلاج، وفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وما رافقها من ملابسات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معتقل سياسي #أسامة ناصر #مخابرات رام الله

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