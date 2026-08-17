"الصحة": 5 شهداء و18 إصابة خلال الـ48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، وصول 5 شهداء، بينهم شهيدان جديدان، و3 حالات انتشال، و18 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول ارتفعت إلى 1,265 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 4,198 إصابة، وحالات انتشال الضحايا 813 حالة.

وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بلغ عدد الشهداء 73,399 شهيدًا، فيما وصلت حصيلة الإصابات إلى 174,310 إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين