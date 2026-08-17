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لضمان حقوقهن.. رابط إلكتروني لاستقبال شكاوى النساء ومتابعة احتياجاتهن

17 اغسطس 2026 . الساعة 12:46 بتوقيت القدس
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إطلاق رابط إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى النساء ومتابعة احتياجاتهن "أرشيف"

أعلنت وزارة شؤون المرأة، اليوم الإثنين، إطلاق رابط إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى النساء ومتابعة احتياجاتهن، ضمن آلية تضمن الخصوصية والسرية، في إطار جهودها لتعزيز حماية المرأة ومناهضة العنف بحقها.

وأوضحت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تسهيل وصول النساء إلى خدمات الدعم والمتابعة، وتمكينهن من إيصال شكاواهن واحتياجاتهن، وتوجيه الحالات المتضررة وفق الإجراءات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق العدالة.

وأكدت أن الآلية تتيح تقديم المساعدة والدعم النفسي والقانوني والاستشاري للنساء المحتاجات إلى التوجيه، مشيرة إلى أن الشكاوى تتابعها طواقم مختصة تتعامل مع كل حالة وفق الإجراءات المعتمدة.

ودعت الوزارة كل امرأة بحاجة إلى تقديم شكوى أو طلب مساعدة إلى تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص لذلك عبر الرابط الرسمي.

نموذج تقديم الشكاوى الرسمية - وزارة شؤون المرأة 

https://e.services.gov.ps/apps/wa_violence_complaint/1/create
"صوتكِ مسموع… وحقكِ محفوظ" ليس مجرد شعار، بل هو التزام وطني وإنساني تواصل وزارة شؤون المرأة العمل به لتوفير مظلة حماية متكاملة لكل امرأة.

وشددت الوزارة على أن حماية المرأة والاستماع إلى صوتها يمثلان التزامًا وطنيًا وإنسانيًا، مؤكدة مواصلة العمل لتوفير مظلة حماية متكاملة للنساء في مختلف الظروف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة شؤون المرأة #رابط إلكتروني #شكاوى النساء

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