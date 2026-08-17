وزارة التعليم العالي تعلن عن مقاعد دراسية للدراسات العليا في الأردن للعام 2026/2027

محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن توفر حزمة جديدة من المقاعد الدراسية المخصصة لبرامج الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) في الجامعات الأردنية للعام الدراسي 2026/2027، وذلك في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية لتلبية احتياجات الطلبة الراغبين في استكمال مسيرتهم الأكاديمية.

رابط هام ومباشرة للتقديم:

* اطلاع على تعليمات المقاعد الدراسية للدراسات العليا.

* تقديم الطلب الإلكتروني للمنح الدراسية.

* الاطلاع على الشروط وأولويات القبول.

يمكنكم معرفة تفاصيل المقاعد المتوفرة من هـــنا



شروط وأولويات القبول:

دعت الوزارة الطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المقاعد إلى ضرورة مراجعة الشروط العامة وأولويات القبول المعتمدة رسمياً، والتي تضمن تكافؤ الفرص واختيار الكفاءات الأكاديمية الأنسب للتخصصات المطروحة.

آلية تقديم الطلب والوثائق المطلوبة:

1. الخطوة الإلكترونية: تعبئة الطلب الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر الموقع الرسمي وإرفاق كافة الوثائق المطلوبة بصيغة رقمية (تُرفع مباشرة مع الطلب).

2. الموعد النهائي: تنتهي فترتا التسجيل الإلكتروني وتسليم النسخ الورقية يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 18/8/2026 تمام الساعة الواحدة ظهراً.

3. تسليم الوثائق (الضفة الغربية): تسليم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة (مصدقة حسب الأصول) في مقر وزارة التربية والتعليم العالي برام الله، أو عبر مكاتب التعليم العالي الفرعية في كل من الخليل ونابلس.

4. آلية خاصة بطلبة غزة: يُكتفى حالياً بتقديم الطلب إلكترونياً مع إرفاق الوثائق المطلوبة في موعد أقصاه الثلاثاء 18/8/2026 الساعة الواحدة ظهراً، على أن يتم تسليم الوثائق الورقية في مقر الوزارة بغزة فور عودة الدوام الرسمي. (ملاحظة: يُعتبر أي طلب لم يُقدم إلكترونياً في الموعد المذكور لاغياً).

المصدر / فلسطين أون لاين