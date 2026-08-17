"إعلام الأسرى" يحذر من تفاقم أوضاع الأسرى في عزل جانوت

أكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الإثنين، أن الأسرى في عزل سجن جانوت يواجهون ظروفًا قاسية، في ظل نقص حاد في الطعام والملابس ومواد النظافة، إلى جانب تعرضهم لسوء المعاملة والعنف والضرب والدفع، وحرمانهم من النوم والراحة.

وأوضح المكتب، في بيان، أن إدارة السجن تتعمد إزعاج الأسرى خلال ساعات الليل، عبر الطرق المتكرر على الأبواب والنوافذ، بما يحرمهم من النوم ويزيد من معاناتهم داخل العزل.

وأشار إلى أن فترة الفورة في العزل محدودة للغاية، ولا تتجاوز في بعض الحالات 15 دقيقة كل يومين، فضلًا عن شح مواد النظافة، ومحدودية الاستحمام بالماء الساخن والحلاقة، ونقص الملابس، إلى جانب تدني كمية الطعام وسوء جودته.

وذكر أن الأسرى الموجودين في عزل جانوت هم: مهند شريم، وعباس السيد، وجمال الهور، وإسلام حامد، ورزق رجوب، فيما جرى نقل الأسيرين عبد الله البرغوثي ومناضل انفيعات إلى الزنازين.

وطالب مكتب إعلام الأسرى الجهات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل للضغط على سلطات الاحتلال من أجل تحسين ظروف الأسرى في سجن جانوت، ووقف الانتهاكات بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين