"الصحة": تعطل محطات الأكسجين يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال بغزة

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الإثنين، من تداعيات أزمة تعطل محطات توليد الأكسجين وتوقف معظمها عن العمل، في ظل منع إدخال قطع الغيار والمعدات الفنية اللازمة لصيانتها.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الأزمة تهدد القدرات التشغيلية المتبقية للمستشفيات، وتضع حياة عشرات المرضى والأطفال في الأقسام الحساسة والمنقذة للحياة أمام خطر مباشر.

وأوضحت أن 72 وحدة عناية مركزة تواجه خطر التوقف وشلل الخدمات جراء النقص الحاد في إمدادات الأكسجين، فيما تواجه 54 وحدة للأطفال الخدج خطرًا يهدد حياة حديثي الولادة داخل الحضانات، بسبب صعوبة الحفاظ على مستويات الأكسجين اللازمة.

وأضافت أن 19 وحدة عناية للأطفال تعاني من تراجع القدرة على تقديم الرعاية التنفسية اللازمة للحالات الحادة والمزمنة، مشيرة إلى أن غالبية محطات إنتاج الأكسجين أصبحت خارج الخدمة.

ولفتت الوزارة إلى أن المحطات المتبقية تعمل فوق طاقتها القصوى، وفي ظل ظروف ميكانيكية معقدة، ما يزيد من خطورة توقفها عن العمل وتفاقم الأزمة الصحية في القطاع.

وطالبت بفتح عاجل ومباشر للمعابر، والسماح بإدخال قطع الصيانة والمعدات الفنية اللازمة، محذرة من أن استمرار الأزمة يهدد بوقوع كارثة صحية شاملة في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين