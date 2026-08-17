"حماس" ترحب ببيان وزراء الخارجية وتدعو لإلزام الاحتلال بخارطة الطريق

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية ومصر، والذي أدان رفض حكومة الاحتلال خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، إن البيان حمّل حكومة الاحتلال مسؤولية عرقلة الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مثمنة تأكيده ضرورة التنفيذ الكامل والفوري لخارطة الطريق.

وأشادت بتأكيد الوزراء استمرار الدور الفاعل للولايات المتحدة ومجلس السلام والوسطاء في ضمان تنفيذ الخطة، ومنع حكومة الاحتلال من تعطيلها أو التنصل من التزاماتها، والمضي في استحقاقات المرحلة الثانية وفق الترتيبات والجداول المتفق عليها.

كما ثمنت موقفهم الرافض لمحاولات حكومة الاحتلال إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، إلى جانب التأكيد أن استمرار الاحتلال وسياسات الضم والاستيطان وفرض الوقائع على الأرض تقوض فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت "حماس" إلى البناء على هذا الموقف عبر تحرك سياسي ودبلوماسي فاعل، ومواصلة الضغط لإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ووقف معاناة الشعب الفلسطيني، والشروع في إعادة إعمار قطاع غزة، وصولًا إلى تمكينه من ممارسة حقوقه الوطنية المشروعة.

المصدر / فلسطين أون لاين