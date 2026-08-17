الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اقتحامات ومداهمات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات واحتجاز مواطنين وتفتيش منازل ونصب حواجز عسكرية.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا من بلدتي بيت امرين وكفر قليل، عقب اقتحامهما ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت امرين، واعتقلت تسعة مواطنين من عائلة واحدة، وهم: ثامر منجد ماجد حسون، ومحمود ثامر منجد ماجد حسون، وفارس ثامر منجد ماجد حسون، وأكرم منجد ماجد حسون، ويوسف أكرم منجد ماجد حسون، ووهبي أكرم منجد ماجد حسون، وزكريا منجد ماجد حسون، ونعيم كارم عبده، وأسعد رياض حسون.

كما اقتحمت بلدة كفر قليل، وداهمت عددا من المنازل، قبل أن تعتقل محمد الريان ومحمد الجرمي.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من بلدة المغير شمال شرق رام الله، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، وهم: صهيب إسماعيل أبو عليا، وأنور البيسي أبو عليا، وحمد وهيب أبو عليا، ويعقوب إياد أبو عليا، ومعتز عطاف أبو عليا.

وتتعرض قرى وبلدات شمال شرق رام الله لاقتحامات متكررة من قوات الاحتلال، بالتزامن مع اعتداءات المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال فجر اليوم حاجزين عسكريين على مدخلي قريتي عابود والنبي صالح شمال رام الله، وأوقفت عددا من المركبات ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الضفة الغربية أكثر من 916 حاجزا وبوابة، بينها 243 بوابة أقيمت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي محافظة جنين، تواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب المحافظة، وسط انتشار عسكري في عدد من أحيائها.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة منذ عدة ساعات، وداهمت وفتشت عددا من منازل المواطنين، واعتقلت عددا من الشبان، دون أن تتضح هوياتهم حتى الآن، فيما لا تزال عمليات الاقتحام والمداهمة والانتشار العسكري متواصلة في مناطق مختلفة من البلدة.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، أحدهما من مدينة الخليل والآخر من بلدة يطا، وهما عبد الله أشرف الجنيدي وزيد عايش زين.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت أمر، تعود لعائلات صبارنة وبحر وزعاقيق، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحققت مع أصحابها ميدانيا ونكلت بهم.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي الشواورة وزعترة شرق المحافظة، وجابت شوارعهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين