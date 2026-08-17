حماس تعلن موافقتها على المرحلة الثانية من خطة ترامب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين، عن موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال لقاء وفد قيادة حماس، برئاسة رئيسها د. خليل الحية، مع وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، برعاية مصرية، حيث ناقش اللقاء عددًا من القضايا المهمة.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن موافقتها على خارطة الطريق جاءت "انطلاقًا من مصالح شعبنا والحرص على الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتأمين الإغاثة العاجلة والدائمة، وبدء عمل اللجنة الإدارية، وإعادة الإعمار وباقي الاستحقاقات المتفق عليها".

وأضاف البيان أن "حركة حماس والمقاومة التزمت في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل في مرحلته الأولى الذي تم في شرم الشيخ، بدءا من عملية تبادل الأسرى والجثامين ووقف العمليات العسكرية، في وقت لم يلتزم الاحتلال بتطبيق هذه المرحلة، ويعمد إلى التصعيد العسكري ميدانيا وتعميق الكارثة الإنسانية، بل أعلن رفض خارطة الطريق بشكل صريح".

وفي ضوء التزام الحركة، دعت حماس الإخوة الوسطاء و"مجلس السلام" إلى القيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى وإنهاء كافة اﻻنتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل، والموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ.

وثمن وفد قيادة الحركة "دور الرئيس ترامب في الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، والوصول إلى خارطة الطريق للمرحلة الثانية"، معبرا عن أمله في مواصلة جهوده من أجل إنهاء الألم والمعاناة لشعبنا والأمن والاستقرار للمنطقة باعتباره هدفا أسمى يسعى الجميع إليه

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي في وقت تتعثر فيه جهود الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، على خلفية الرفض الإسرائيلي لخارطة الطريق التي أقرها "مجلس السلام" والمؤلفة من 15 بندًا، والتي تتضمن انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والبدء في عملية إعادة الإعمار.

المصدر / فلسطين أون لاين