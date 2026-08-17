جرحى غزة يحتجون داخل مجمع ناصر: افتحوا المعابر لنستكمل علاجنا

خانيونس/ تامر قشطة:

شارك العشرات من المرضى والجرحى في وقفة احتجاجية داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس أمس، للمطالبة بالضغط على سلطات الاحتلال لفتح المعابر وتمكينهم من السفر لاستكمال العلاج خارج القطاع، مع تراجع أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة وتراكم الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية متخصصة.

ويقول المعتصمون إنهم يواجهون أوضاعاً صحية وإنسانية صعبة، ولا سيما المصابين الذين يعانون إعاقات وبتر أطراف وإصابات تحتاج إلى علاج وتأهيل غير متوفرين داخل القطاع، مؤكدين أن استمرار إغلاق المعابر أو تقييد حركة المرضى يحرمهم من فرص العلاج ويزيد معاناتهم.

الجريح محمود عبد النبي، أحد المشاركين في الاعتصام، قال إن الجرحى يطالبون بحقوقهم منذ نحو أربعة أشهر من دون أن تتحقق مطالبهم، مضيفاً أن المعتصمين قرروا التوقف عن الحديث والاكتفاء بإظهار إصاباتهم ومعاناتهم.

وأضاف عبد النبي لصحيفة "فلسطين" أن الجرحى "لا يستطيعون المشي أو الحركة أو التعامل مع أي شيء"، مشيراً إلى أن الاعتصام يحمل رسالة مفادها أن الجراح والأوجاع يجب أن تتحدث نيابة عن أصحابها.

وفي مشهد رمزي، ظهر عبد النبي مرتدياً كفناً أحضره إلى الاعتصام، قائلاً إن هدفه من ذلك هو إظهار "دفن حقوقنا"، في إشارة إلى تجاهل سلطات الاحتلال ومنظمة الصحة العالمية مطالب الجرحى وحقهم في العلاج والمساواة والحياة.

وقال: "احنا اليوم قررنا أن نكون.. أو لا نكون"، مؤكداً أن الجرحى يشعرون بأنهم فئة مهمشة مع تهميش العالم لقضيتهم.

من جانبه، قال المختار أبو العبد أبو العنين إن الاعتصام مستمر منذ أربعة أشهر، مشيراً إلى أن بين المشاركين جرحى وأطفالاً يعانون البتر والمرض.

وأوضح أبو العنين لـ"فلسطين" أن المعتصمين، لديهم تصاريح للعلاج خارج القطاع، وكان من المفترض استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذها لكن قيود الاحتلال على المعابر تحول دون ذلك.

ويطالب المعتصمون بالضغط على سلطات الاحتلال لتمكين المرضى والجرحى من السفر لتلقي العلاج اللازم، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالتحويلات الطبية، مؤكدين أن الوقت بالنسبة للحالات الحرجة يمثل عاملاً حاسماً في فرص العلاج والتعافي.

وتأتي هذه المطالب في وقت تواجه فيه المنظومة الصحية في قطاع غزة ضغوطاً كبيرة، في حين يعتمد المرضى ذوو الحالات المعقدة على العلاج خارج القطاع مع محدودية الإمكانات الطبية المتاحة داخله.

المصدر / فلسطين أون لاين