فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الأرصاد الجوية: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

صافرات استهجان ضد لاعب تشلسي .. ما السبب ؟

مركز: 5 آلاف قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الجاري

المنظمات الأهلية: لا يمكن تجاهل دور "أونروا" الكامل في غزة

إصابة 5 مواطنين في هجوم للمستعمرين على قرية أم الخير

اقتحام وسرقة متجر نادي أرسنال الإنجليزي

شهيد برصاص الاحتلال وقصف مدفعي مكثف على خان يونس

خبير: سوريا أصبحت معضلة استراتيجية لـ"إسرائيل"

انتشال جثامين 38 شخصا على الأقل إثر زلزال إندونيسيا

أردوغان: حماس تفي بالتزاماتها و"إسرائيل" تواصل الإبادة الجماعية

10 إصابات خلال هجوم للمستوطنين في الخليل

16 اغسطس 2026 . الساعة 08:48 بتوقيت القدس
...
تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية (أرشيف)

 أصيب مواطنان بالرصاص الحي، و8 آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب، فجر اليوم الأحد، خلال هجوم نفذه مستوطنون ارهابيون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة الرأس في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 10 إصابات، بينها إصابتان بالرصاص الحي، الأولى لمواطن يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب في الظهر واليد، فيما أصيب مواطن آخر (46 عاما)، قبل أن تعتقله قوات الاحتلال.

وأضاف أن 8 مواطنين أصيبوا جراء الاعتداء عليهم بالضرب، بينهم سيدة تبلغ من العمر 66 عاما، خلال هجوم المستوطنين وقوات الاحتلال على حارة الجعبري في منطقة الرأس.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (الحكومية)، نفذ المستوطنون 3 آلاف و488 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، أدت إلى استشهاد 17 فلسطينيًا خلال النصف الأول من عام 2026.

ومع بدء الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1183 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا، واعتقال قرابة 25 ألفًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #مستوطنين #اعتداءات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة