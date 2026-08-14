3 إصابات بالرصاص الحي إثر هجوم للمستعمرين شرق الخليل

أصيب 3 مواطنين، مساء الجمعة، بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين الإرهابيين على منطقة العديسة في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما في الرأس والظهر، والأخرى في الظهر، وتم نقلهما إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين دهسوا الشاب الفلسطيني حمادة كواملة، بدراجة نارية واعتدوا عليه أثناء وجوده في أرضه برفقة أطفاله، دون معرفة تفاصيل إصابته. فيما اعتقله الجيش عقب الاعتداء عليه.

كما نكلت قوات الاحتلال بشاب بعد احتجازه عند مدخل بلدة حزما شمالي شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة حزما وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين والمركبات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: