إصابتان بالرصاص الحي إثر هجوم للمستعمرين شرق الخليل

أصيب مواطنان، مساء الجمعة، بالرصاص الحي خلال هجوم للمستعمرين الإرهابيين على منطقة العديسة في بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في الخليل تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي، إحداهما في الرأس والظهر، والأخرى في الظهر، وتم نقلهما إلى المستشفى.

كما نكلت قوات الاحتلال بشاب بعد احتجازه عند مدخل بلدة حزما شمالي شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت جميع مداخل بلدة حزما وأطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين والمركبات.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: