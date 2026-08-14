سلامة يستقيل من تدريب شباب رفح بشكل مفاجئ

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أعلن الكابتن عبدالله سلامة، المدير الفني لفريق نادي شباب رفح، استقالته من منصبه، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات بطولة "ألف شهيد" التنشيطية، التي تستعد أندية قطاع غزة للمشاركة فيها خلال الفترة المقبلة.

ولم يكشف سلامة عن الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاستقالة، مكتفيًا بتوجيه الشكر إلى مجلس إدارة نادي شباب رفح على الفترة التي قضاها مع الفريق، مطالبًا المجلس بقبول استقالته.

ولا يزال موقف مجلس إدارة نادي شباب رفح من الاستقالة غير محسوم، في ظل حاجة النادي إلى اتخاذ قرار سريع بشأن الجهاز الفني، خاصة مع اقتراب موعد بدء تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة في البطولة.

ويستعد شباب رفح لخوض مباراته الافتتاحية في بطولة "ألف شهيد" أمام جاره خدمات رفح، في الرابع من سبتمبر المقبل، ما يضع إدارة النادي أمام ضرورة حسم ملف المدير الفني خلال الفترة القصيرة المقبلة، لضمان بدء التحضيرات في الوقت المناسب.

وتأتي استقالة سلامة في أعقاب نتائج لم تكن عند مستوى تطلعات جماهير شباب رفح، بعدما ودّع الفريق بطولة الخماسيات السابقة من دور المجموعات، قبل أن يخرج كذلك من دور الثمانية في بطولة كرة القدم الشاطئية التي أقيمت مؤخرًا.

ولم تحقق تلك النتائج طموحات جماهير النادي، التي كانت تتطلع إلى ظهور أفضل من فريقها في البطولات الأخيرة، وهو ما يضيف مزيدًا من الأهمية للقرار الذي سيتخذه مجلس الإدارة بشأن استقالة المدير الفني.

ويواجه "الزعيم الرفحي" الآن تحديًا جديدًا يتمثل في إعادة ترتيب أوراقه سريعًا، قبل الدخول في منافسات بطولة "ألف شهيد"، التي تمثل فرصة للأندية لاستعادة النشاط والتنافس، إلى جانب كونها محطة مهمة لإعداد اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.