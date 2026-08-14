70 ألفا يؤدون الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك

أدى نحو 70 ألفا مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات الاحتلال الإسرائيلي العسكرية المشددة.

وتوافد عشرات الآلاف إلى المسجد المبارك منذ ساعات الصباح، فيما فرضت قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيطه، وعززت من وجودها عند أبواب المسجد وفي داخل البلدة القديمة.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في شوارع المدينة وعند بوابات المسجد الأقصى، وأوقفت المصلين وحررت هوياتهم وفتشت أغراضهم.

وفي خطبة الجمعة، قال خطيب الأقصى الشيخ خالد أبو جمعة إن الإحساس بالمسجد ليس إحساسا عاديا كباقي المساجد، فهذه الأرض وصفها الحق تعالى بأنها "أرض مباركة في كتابه العزيز، وفي مواقع عديدة".

وأكد الشيخ أبو جمعة أن هذه الأرض محط الرسالات وأرض الرباط والثبات وأرض المحشر والمنشر، وأضاف: "هي أرض صلى فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء، دلالة على القيادة الدينية للبشرية جمعاء".

وتابع "بناء على هذه المكانة والقداسة نظر المسلمون إلى المسجد الأقصى من الصحابة والتابعين والخلفاء والأمراء والسلاطين نظرة عز وفخر وإجلال وإكبار، فهو مزار شريف ومنزل مبارك وموقع مقدس كريم، فشدوا الرحال إليه وأحرموا منه للحج والعمرة".

وشدد خطيب الأقصى على أن مدينة القدس أمانة في أعناقنا وأعناق المسلمين جميعا حكاما ومحكومين، وأن التفريط فيهما تفريط في دين الله عز وجل.

وختم: "هذا هو الأقصى الذي جثت أمام عظمته أجيال، وعنت لهيبته الرجال، وسيظل المسجد الأقصى قائما مباركا وشامخا كالطود، راسخا كالجبال، وسيستمر نداء الله فيه يرفع ويذكر".

يُشار إلى أن الاحتلال يمنع، منذ ثلاث سنوات، المواطنين من الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

المصدر / القدس المحتلة/ فلسطين أون لاين: