الذهب قرب أعلى مستوياته في شهرين قبيل بيانات تضخم أمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع رهانات على إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، في الوقت الذي ينتظر ‌فيه المستثمرون صدور بيانات تضخم أمريكية رئيسية قد تعيد تشكيل توقعات السياسة النقدية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4413.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة إلى 4473.10 دولار.

وصعد الذهب إلى أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو حزيران أمس الثلاثاء قبل أن يواجه مقاومة فنية عند المتوسط المتحرك لمئة يوم حول 4387 دولارا، ليسجل انخفاضا عند التسوية للمرة الثانية هذا الشهر.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس “في أعقاب بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة، يتجه التركيز نحو التضخم في الولايات المتحدة”.

ورجح استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء الاقتصاد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 بالمئة الشهر الماضي، بعد انخفاضه 0.4 بالمئة في يونيو حزيران.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون الآن احتمالا نسبته 48 بالمئة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، بانخفاض عن 60 بالمئة قبل صدور تقرير الوظائف.

المصدر / وكالات