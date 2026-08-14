الدوري الإسباني ينطلق غدا وسط غياب برشلونة وريال مدريد

بعد أقل من شهر على تتويج المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم، يستعد الدوري الإسباني لانطلاق منافساته غدا السبت، ليكون أول الدوريات الكبرى في أوروبا التي تبدأ موسمها الجديد، وإن كان ذلك في أجواء هادئة نسبيا.

وتأجلت مباراة واحدة، فيما لن يخوض برشلونة حامل اللقب، وريال مدريد بقيادة جوزيه مورينيو مباراتهما الأولى حتى عطلة نهاية الأسبوع التالية، بسبب عودة عدد من لاعبي الفريقين في وقت لاحق بعد كأس العالم.

وتسبب تفشي فطر يؤثر بشدة على حالة أرضية ملعب بالايدوس الخاص بسلتا فيغو، في تأجيل مباراة الفريق الافتتاحية على ملعبه أمام أوساسونا، والتي كانت مقررة بعد غد الأحد، إلى يوم 27 أغسطس/آب.

وسوف يذهب برشلونة، الساعي إلى تحقيق لقب الدوري الإسباني للموسم الثالث على التوالي، إلى ملاقاة فريق إلتشي يوم 23 أغسطس/آب، بينما يبدأ ريال مدريد مشواره أمام إسبانيول يوم 22 أغسطس/آب.

ويستضيف أتلتيكو مدريد، الذي اعتاد إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، فريق ملقه، الصاعد حديثا، يوم الأربعاء المقبل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مهاجمه جوليان ألفاريز، الذي يرغب في الرحيل.

وانطلق الموسم الأوروبي رسميا يوم الأربعاء الماضي، حيث تغلب باريس سان جيرمان على أستون فيلا 2 / 1 في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

دفاع برشلونة عن اللقب

يخوض برشلونة حملة الدفاع عن لقبه سعيا لتحقيق الثلاثية، مع العديد من اللاعبين الذين ساعدوا إسبانيا على إحراز لقبها الثاني في كأس العالم، ومن بينهم لامين يامال، وداني أولمو، وغافي، وبيدري وباو كوبارسي.

وليس من المرجح أن يعود المهاجم فيران توريس، الذي سجل هدف إسبانيا الحاسم في الوقت الإضافي بنهائي كأس العالم أمام الأرجنتين. وتشير تقارير إلى أن توريس يتفاوض بشأن الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

وجرى تعزيز فريق المدرب هانسي فليك بالتعاقد مع المهاجم الإنكليزي أنتوني جوردون، الذي سيساعد في تعويض رحيل المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

ريال مدريد بقيادة مورينيو

وأملا في تجنب موسم مخيب آخر، أعاد ريال مدريد جوزيه مورينيو لتولي مسؤولية فريق شهد تغييرات واسعة في صفوفه.

ويستمر كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام، في الفريق، فيما ضمت التعاقدات الجديدة بطل العالم مارك كوكوريا، وإبراهيما كوناتي، ودينزل دومفريس، وبرناردو سيلفا ويان ديوماندي.

ومن بين اللاعبين المخضرمين الذين غادروا الفريق داني كارفاخال وديفيد ألابا.

تكنولوجيا جديدة للكرة

وذكرت رابطة الدوري الإسباني أنه سيكون أول دوري في العالم يطبق على نطاق واسع تكنولوجيا “الكرة المتصلة”. وتحمل الكرة مستشعرا للترددات اللاسلكية يقوم “بإرسال معلومات دقيقة ومتواصلة” في الوقت الفعلي حول موقع الكرة واللحظة الدقيقة التي تلامس فيها الكرة أي لاعب أو جسم.

وتلتقط البيانات التي يولدها المستشعر عبر شبكة تضم نحو 12 هوائيا مثبتا في كل ملعب، وتدمج هذه البيانات ضمن المنظومة التكنولوجية التي تستخدمها الرابطة.

المصدر / وكالات