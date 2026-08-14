إصابة 3 صيادين بالرصاص وسط خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بإطلاق النار والقصف المدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.

ففي مدينة غزة، أصيب ثلاثة صيادين، جراء إطلاق النار من زوارق الاحتلال الحربية، وطائرات "الكوادكابتر" المسيرة باتجاه حسكة صيد غرب المدينة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين في غزة، بأن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب حسكة الصيد، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه المناطق الشرقية من المدينة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية.

وفي جنوب القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانًها جنوبي مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر وطائرات الاستطلاع في أجواء المدينة.

وفي جنوب مواصي مدينة رفح، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الواقعة جنوبي حارة البردويل.

وأمس، استشهد فلسطينيان، بينهم مدير شرطة محافظة غزة، العقيد جمال محمود أبو كميل، إثر غارتين شنتهما طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخانيونس.

وتُواصل قوات الاحتلال، لليوم الـ 308 على التوالي، خرق اتفاقية إنهاء الحرب العدوانية والإبادة الجماعية في قطاع غزة؛ والتي وُقعت يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية بوساطة عربية وأمريكية

المصدر / فلسطين أون لاين